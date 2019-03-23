Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'e büyük şok! İlk döneminde hem mali hem idari olarak ibra edilen Cengiz, ikinci döneminde ise yalnızca mali olarak ibra aldı. 689 oyun kullanıldığı seçimde Mustafa Cengiz 331 oya karşı, 358 oyla idari olarak ibra edilmedi.

Galatasaray, tüzük gereği 30 gün içerisinde seçim kararı almak zorunda.

Ayrıca idari olarak ibra olmayan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun tamamı, bir sonraki seçimde aday olamayacak

Bunun yanı sıra Dursun Özbek'in 1-23 Ocak 2018 dönemi mali ve idari açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

Öte yandan Genel Kurul'da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, çok dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu öfke niye? Bana öfkelebilirsiniz, beni istifaya davet edebilirsiniz, gayet doğal. Ben bundan rahatsız değilim. Benim için kedi dendi, değneği alıp kovalanır, gerisi yalan dendi ve temsil kabiliyeti dendi. Arkadaşlar, ben sizi temsil ediyorum, siz ne iseniz, ben oyum.

Ben geri adım atmıyorum. Tüm dediklerimin arkasındayım. Benim neredeyse kasetlerim yayınlandı başkan olmadan önce. Hepsinin bir gelişi var, arada tırnaklayıp alamazsınız. Beni yok etmek, bu yönetimi düşürmek ise amaç, zaten benim konuşmam fuzuli.

'4 günde 4 transfer yaptık!'

Marcao’nun sözleşmesini neden Pazar duyurduk? Arkadaşlar çocuk takımına söz vermiş, maçını oynadı, oradaki sözlerini yerine getirip geldi bize. Dürüst çocukmuş, dürüst davrandı, hem oraya, hem bize. 4 gün içinde 4 transfer yaptık. Evet, 10 milyon euroya yaptık, 1 lira da aşmadık. Her saniye UEFA ile temas halindeydik. Biz sizi şerefle temsil ediyoruz çünkü hepinizin de onurlu ve şerefli olduğunuza inanıyoruz."

'1 hafta içinde 71 milyon TL bulmam lazım'

Benim 31'ine kadar 71 milyon küsür TL bulmam gerek. Bu gerçekten bir var oluş, ben başka kulüpler gibi olamam. Ben borsaya kote kulüpler içinde en iyi olan kulübüm, tersi olsa söylerim. Galatasaray Üniversitesi'nde rektöre gittim, ilkokul yapma fikri bizden çıktı ama buna siz sahip çıkın. Hayır dediler, biz Bahçeşehir'de yatılı okul yapacağız dediler. Sonra dedikoduları duyuyorum, biz gerici yönetimiz, orada imam hatip yapmak istiyormuşuz.

Arkadaşlarım bilir ben liseci lafını bile kullanmam. Liseci demek bir süre sonra liseliye dönüyor. Burada liseli-lisesiz kavgası çıkacaktı. Kim ki bunu ateşliyor, inan edin Galatasaray'a zarar veriyor, engel olun.

'Benim teknik direktörüme sokak serserisi diyen en büyük serseridir'

Zaten yabancının sınır var. İstediğiniz kadar yerli oynatabilirsiniz. Biz yabancı sınırına karşıyız. Bu arada kimse benim teknik direktörüme sokak serserisi diyemez. Onu diyen en büyük serseridir.