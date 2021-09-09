Giresunspor- Galatasaray mücadelesinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa atıp, sonra yumruklayan Marcao'ya PFDK 8 maç men ve 21.000 TL para cezası vermişti. Sarı Kırmızılı ekip de Brezilyalı stopere 150.000 Euro para cezası verirken yıldız oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi listesine dahil etmişti.

Florya'da takımla idmanlara başlayan Marcao, Milli Takım 'dan dönen Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi. Sarı Kırmızılı ekip, iki futbolcunun takım arkadaşları önünde barıştığını açıkladı.

Kerem'den bir kez daha özür dileyen Marcao, olmaması gerek bir hareket yaptığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Yapmamam gereken bir davranışı gösterdim'

''Öncelikle hepinizden özür diliyorum. Öncelikle Kerem kardeşimden. İnanılmaz pişmanım. Yapmamam gereken bir davranışı gösterdim. Hiç istemediğim bir davranışı gösterdim. O yüzden başta Kerem kardeşimden, bütün arkadaşlarımdan, Fatih Hocam'dan, yardımcılarından ve bütün staff ekibinden özür dilerim. Hiç tasvip etmediğim bir hareketti. Olmaması gereken bir hareketti. Çok fazla konuşulacak bir şey de yok. Yüzde 100 ben suçluyum bu çok ortada o yüzden bir kere daha Kerem kardeşimden özür dilemek istiyorum.''

Ne olmuştu?

Ligin ilk haftasında Giresunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da skandal bir olay yaşanmıştı. Kerem Aktürkoğlu’nun kaçırdığı pozisyonun ardından yaşanan top kaybında Marcao, takım arkadaşına laf söylemişti. 22 yaşındaki yıldız ise 'Sus' işaretiyle karşılık verdi. Marcao da metrelerce koşarak takım arkadaşının yanına geldi, önce kafa attı, sonra yumruk salladı. Yaşanan olaya iki takımın oyuncuları müdahale etti. Hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra 25 yaşındaki savunmacıyı 63. dakikada kırmızı kartla oyundan attı.

Fatih Terim, genç oyuncuyu kenara aldıktan sonra, “Ne oldu?” diye sordu. Kerem, “Hocam sadece ‘sus’ dedim. Başka bir şey demedim” diyerek olayı anlattı.