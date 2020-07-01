G.Saray’da önümüzdeki sezon ‘öze’ dönüş için düğmeye basılacak. 17 yaşındaki Emin Bayram’ın, Bşakşehir maçında sergilediği performans hem teknik direktör Fatih Terim hem de camiadan tam not alırken 2020-21 sezonunda altyapı oyuncularına önemli bir fırsat verilecek. Trabzonspor maçında ilk 11’de başlaması beklenen Emin Bayram dışında Galatasaray teknik heyeti dikkat çeken iki genç oyuncusuna daha A takımda önemli bir şans tanıyacak. Buna göre yeni sezonda altyapıdan yetişen Işık Kaan Arslan, Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş da A takım kadrosuna dahil edilecek.

Ali Yavuz, Tarsus’ta da Milli takım’da da golleri sıralıyor

Sezon başında Tarsus İdman Yurdu’na kiralanan ve 2. Lig Beyaz grubu ekibinde çıktığı 26 maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Ali Yavuz Kol, Galatasaray’ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak. 19 yaşındaki genç forvetin yükselişi pas geçilmeyecek ve Galatasaray kadrosundaki yerli golcü açığı da Ali Yavuz Kol ile doldurulması için Fatih Terim bu oyuncunun üzerine düşüp şans verecek. Ali Yavuz U14’ten U19’a kadar Milli Takım’da da 66 kez görev yaparken toplamda 17 kez ağları havalandırmayı başardı.

Fırsat iyi kullanılırsa sol beke transfer yapılmayacak

1.86 boyundaki altyapıdan yetişen Işık Kaan Arslan’ın ayaklarına hakim, soğukkanlı ve pas yüzdesi yüksek, kafa vuruşlarında etkili bir stoper olduğuna dikkat çeken Terim, 19 yaşındaki savunmacıyı kadroya alacak. Sol bekteki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Süleyman Luş’a da kampta forma için şans verecek. 19 yaşındaki sol bek bu şansı değerlendirirse Galatasaray transfer maliyetinden kurtulacak. Süleyman Luş da bu fırsatı iyi kullanırsa Galatasaray, Saracchi, Emre Taşdemir ve Linnes’in yer aldığı sol bek bölgesine herhangi bir takviye yapmayacak.

G.SARAY KEREM’i KAPTI

Yeni sezon öncesi birçok takım gibi kiralık ve gençlere yönelik çalışma yapan G.Saray, başta F.Bahçe olmak üzere birçok kulübün listesinde bulunan 3. Lig gol krallığında 1. sırada bulunan Kerem Aktürkoğlu ile söz kesmiş. Sezon sonu Erzincanspor’la sözleşmesi bitecek olan Kerem 17 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Belli ki G.Saray, Fatih terim’in transfer politikasını yürürlülüğe koymuş durumda. Zaten kulüp ileride ciddi sıkıntı yaşamamak için en azından bu yılki 68 milyon Euro’luk takım maliyetini en az yarıya indirmeye mecbur. (Hürriyet)