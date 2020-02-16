SON DAKİKA! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Mario Lemina şoku
Galatasaray'da Mario Lemina şoku yaşanıyor... Yeni Malatyaspor maçının 89. dakikasında sakatlanan ve acılar içinde yerde kalan yıldız oyuncu, oyuna devam edemedi. Kenara gelirken moralinin bir hayli bozuk olduğu Lemina'nın gelecek hafta Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden ve rakiplerinin puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak zirve yolunda dev bir adım atan Galatasaray, Mario Lemina'dan gelen haberle sarsıldı.
Mücadelenin bitmesine dakikalar kala sağ arka adalesinde sıkıntı yaşayan başarılı futbolcu, acılar içerisinde yerde kaldı ve oyuna devam edemedi.
Son haftalarda gösterdiği performansla Fatih Terim'in vazgeçilmez isimleri arasında bulunan Lemina'nın gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ekilecek MR'ın ardından belli olacak.