Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden ve rakiplerinin puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak zirve yolunda dev bir adım atan Galatasaray, Mario Lemina'dan gelen haberle sarsıldı.

Mücadelenin bitmesine dakikalar kala sağ arka adalesinde sıkıntı yaşayan başarılı futbolcu, acılar içerisinde yerde kaldı ve oyuna devam edemedi.

Son haftalarda gösterdiği performansla Fatih Terim'in vazgeçilmez isimleri arasında bulunan Lemina'nın gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ekilecek MR'ın ardından belli olacak.