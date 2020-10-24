Feghouli ile Galatasaray arasındaki kriz büyüyerek devam ediyor. Aslan'ın Alanya ile oynadığı lig maçında ismini yedek listesinde görünce ısınmaya bile çıkmayan Cezayirli yıldız, sırt ağrılarını gerekçe göstererek son iki antrenmanda yer almamıştı. Kulüp doktorlarına ağrılarının devam ettiğini bildiren Feghouli, Erzurum deplasmanı kadrosundan çıkarıldı. Florya'ya yakın kaynaklar, Feghouli'nin sakatlığının ciddi bulunmadığını belirtiyor.

Kulübü FIFA'ya şikayet etti

Galatasaray'da yıllık 3 milyon 850 bin Euro garanti paraya oynayan Feghouli, maaşındaki yüzde 15'lik kesinti sebebiyle kulübü FIFA'ya şikayet edince, Başkan Mustafa Cengiz'in ithamlarıyla karşılaştı. Bu nedenle yönetime tavır koyduğu belirtilen tecrübeli futbolcunun, yarın gece kapanacak transfer döneminden önce Arap kulüplerinden birine satılması için görüşmelerin son dakikaya kadar devam edeceği öğrenildi.