Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda yarın (17 Eylül 2020) oynayacakları Nefçi Bakü maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'da kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini ama sahada herkesin kazanmak isteyeceğini belirten Terim, transfer sürecine ilişkin de açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

"Galatasaray, Avrupa yolculuklarına alışkın bir takım. Her ne koşulda olursa olsun burada da sonuna kadar mücadele etmek ister. Kura ilk çıktığında bizim için yabancı bir yer olmadığı için çok mutlu oldum. Azerbaycan, bizim her zaman sevgisinden şüphe etmediğimiz, çok sevdiğimiz ve çok da iyi ağırlandığımız bir yer. Onun için çok mutluyum"

"Futbolda genel bir kural vardır: En önemli maç önünüzdeki maçtır. Bizim için de önemli bir maç. Tamamen buraya konsantreyiz"





"Bu gerçekle yaşayacağız. Perşembe akşamı burada maç oynayacağız, cuma sabaha karşı İstanbul'da oynayacağız. Cumartesi kampa gireceğiz, pazar maç oynayacağız. Nasipse geçersek Perşembe tekrar maç oynayacağız, hafta sonu derbi oynayacağız. Nasip olur geçersek tekrar oynayacağız. Dolayısıyla bu yoğun tempoya, tüm oyuncularımızın alışık olması lazım"

"Kendi evimizde gibiyiz. Elbette saha, herkesin kazanmak isteyeceği bir yer olmalıdır. O nedenle karşımızdaki Neftçi'nin komandoları da iyidir. Onun için dikkat edeceğiz tabi. Herkes kazanmak ister. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Saha ayrı, dışarısı ayrı..."

"Neftçi'nin iki tane maçını izledim. Kendi sahasında oynuyor. Baktığımız zaman Neftçi, Karabağ ile beraber Azerbaycan'ın en önemli iki takımından biri"

"Transfer konusunda bakıyorum yine birçok isim var ama benim haberim yok. Transfer yapmış olmak için oyuncu almak istemiyoruz. Transfer olursa olur, olmazsa da bu kadro ile devam edeceğiz. Olmazsa da karalar bağlamayız, söylenmeyiz"