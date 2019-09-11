Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olması sebebiyle kadrosunu yıldız transferlerle doldurdu.

Michael Seri, Lemina, Andone, Nzonzi, Babel, Falcao gibi yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılar, yabancı sınıra takıldı. Kadroda yer alan 15 yabancı futbolcu nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na 1 ismi çıkararak listesini gönderen Cim Bom'da o isim belli oldu.

Sarı kırmızılıların Norveçli sağ bek oyuncusu Martin Linnes, yabancı sınırı nedeniyle kadroya alınmadı.

İşte TFF'ye bildirilen liste şu şekilde: