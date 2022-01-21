Tahkim Kurulu, Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Bu indirimle Taylan Antalyalı, Trabzonspor karşısında forma giyebilecek.

Tahkim Kurulu kararları şöyle;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. futbolcusu Taylan Antalyalı'nın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.01.2022 tarih ve E.2021-2022/564 - K.2021-2022/668 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. futbolcusu Taylan Antalyalı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. ve 35/4. maddeleri ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinin uygulanması suretiyle verilen 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezasının, Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesinin uygulanması neticesinde takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 4.250,00 TL para cezasına indirilmesi suretiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.

ZT Giresun Spor Kulübü'nün, futbolcusu Jeoy Mathijs Pelupessy ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.01.2022 tarih ve E.2021-2022/557 - K.2021-2022/682 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- GZT Giresun Spor Kulübü'nün futbolcusu Jeoy Mathijs Pelupessy'in, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, karar verilmiştir.