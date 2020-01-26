Son dakika! Galatasaray'a bir şok daha! Saracchi de sakatlandı!

Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı mücadelede Falcao'nun ardından yeni transfer Saracchi de 70. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

26 Ocak 2020, Pazar 20:31 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'a bir şok daha! Saracchi de sakatlandı!

Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı mücadelede Falcao'nun ardından bir sakatlık şoku daha yaşandı.

Maçın 70. dakikasında Galatasaray'ın yeni sol beki Marcelo Saracchi sakatlanarak oyundan çıktı.

Sol kanattan attığı müthiş depar sonrasında kaleye iyi bir şut gönderen ancak pozisyonun ardından kendini yere bırakan Saracchi, Falcao gibi arka adalesini tuttu. Kısa süre içinde kulüp doktoru Yener İnce'nin anlık tedavisini yaptığı Saracchi, yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.

Uruguaylı oyuncunun durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak.

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