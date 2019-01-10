Galatasaray, Bursaspor'dan transfer ettiği Emre Taşdemir'in sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a bildirdi.

23 yaşındaki sol bekle 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyuran Sarı Kırmızılılar'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Hoş Geldin Emre Taşdemir"

Cim Bom, resmi internet sitesinden ise Emre transferi ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

"Galatasaray, Emre Taşdemir’in kulübümüze transferi için oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Sol bek olarak görev alan Emre Taşdemir, 8 Ağustos 1995 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.

Profesyonel futbol kariyerine 2012-2013 sezonunda MKE Ankaragücü formasıyla başlayan Emre Taşdemir, 2013-2014 sezonunun sonuna kadar MKE Ankaragücü formasını terletti. Bu dönemde toplam 32 maçta forma giyen oyuncu, 7 kez gol sevinci yaşadı ve bu mücadelelerde 4 kez sarı kart gördü.

2013-2014 sezonun sonunda 700 bin Euro karşılığında Bursaspor’a transfer olan Emre Taşdemir, 2018-2019 sezonun devre arasına kadar Bursaspor kadrosunda yer aldı ve bu dönemde toplam 66 resmi karşılaşmada Bursaspor’un formasını terletti. Bu karşılaşmalarda 2 gol 9 asiste imza attı.

Altyapı kategorilerinde 32 kez milli formayı terleten Emre Taşdemir, 8 Haziran 2015 tarihinde o dönemde milli takım teknik direktörü olarak görev yapan Fatih Terim’in görev vermesiyle beraber ilk kez A milli takım formasını giydi. Emre Taşdemir toplam 4 kez A milli takım formasını terletti.

Yeni transferimiz Emre Taşdemir’e hoş geldin diyor, sarı kırmızılı forma altında nice başarılar diliyoruz."