Galatasaray 'ın ön libero adaylarından William Carvalho, transfer için Galatasaray'dan haber bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli ön libero ile el sıkıştıktan sonra Real Betis'le bonservis pazarlıklarına başlamış, ancak istenen seviyeye gelinememişti.

İspanyol kulübüyle arada ufak pürüzler kalırken, daha iyi alternatifler üzerinde durulmaya başlandı. Özellikle PSG'den Idrissa Gueye'nin transferi gerçekleşmezse, Sarı-Kırmızılılar'ın yeniden William Carvalho'ya ağırlık vereceği belirtiliyor.