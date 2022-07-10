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Son dakika Galatasaray William Carvalho'dan haber bekliyor

Galatasaray'ın ön libero adaylarından William Carvalho, transfer için Galatasaray'dan haber bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli ön libero ile el sıkıştıktan sonra Real Betis'le bonservis pazarlıklarına başlamış, ancak istenen seviyeye gelinememişti.

10 Temmuz 2022, Pazar 07:37 Son Güncelleme:
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Son dakika Galatasaray William Carvalho'dan haber bekliyor

Galatasaray 'ın ön libero adaylarından William Carvalho, transfer için Galatasaray'dan haber bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli ön libero ile el sıkıştıktan sonra Real Betis'le bonservis pazarlıklarına başlamış, ancak istenen seviyeye gelinememişti.

İspanyol kulübüyle arada ufak pürüzler kalırken, daha iyi alternatifler üzerinde durulmaya başlandı. Özellikle PSG'den Idrissa Gueye'nin transferi gerçekleşmezse, Sarı-Kırmızılılar'ın yeniden William Carvalho'ya ağırlık vereceği belirtiliyor.

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