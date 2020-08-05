Geçen sezondan bu yana Galatasaray ile ismi anılan Arda Turan, sarı-kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmenin ardından Başkan Mustafa Cengiz’in evine gelerek 1+1 yıllık anlaşmaya imza attı. Transferin teknik heyetin yazılı ve sözlü isteği ile gerçekleştiği öğrenildi.

MUSTAFA CENGİZ RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen açıkladı. Cengiz, "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Değerli teknik ekibimizin isteği ve ihtiyaçları doğrultusunda Arda Turan transferimiz gerçekleştirilmiştir" dedi.

GALATASARAY'DAN SİTEDEN AÇIKLADI

Sarı kırmızılıların internet sitesinden Arda Turan transferi resmen açıklandı.

Sitede şu ifadelere yer verildi:

Galatasarayımız, profesyonel futbolcu Arda Turan'ın transferi için anlaşma sağladı.

30 Ocak 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Arda Turan, Galatasaray altyapısından yetişip son dönemlerde Türk futbolunu Avrupa'da gururla temsil eden isimlerin başında geldi.

2005-2011 yılları arasında akademisinde yetiştiği Galatasaray'da hizmet veren Arda Turan, 2007-2008 yılında takımımızla birlikte şampiyonluk sevinci yaşadı. Arda Turan Galatasaray kariyerinde Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2004-2005 sezonunda Türkiye Kupası, 2007-2008 sezonunda ise Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan kadronun parçası oldu.

2011-2012 sezonu başında kulübümüze 13 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Avrupa'ya adım atacağı ilk kulüp olan Atletico Madrid'e transferi gerçekleşen futbolcumuz, İspanyol kulübünde dört sezon başarıyla forma giydi.

Madrid ekibindeki macerasında bir La Liga Şampiyonluğu, bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, bir UEFA Süper Kupası, bir Copa del Rey, bir İspanya Süper Kupası şampiyonluğu başarıları yaşayan kadronun önemli bir parçası olan Arda Turan, bu sürecin ardından dünya devlerinin dikkatini çekti.

2015-2016 sezonu yazında Katalan devi Barcelona, Arda Turan'ı 34 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattı. Bu transfer, bir Türk futbolcu için ödenen en yüksek bonservisli transfer olma rekoruna sahip bulunuyor.

Barcelona'da kariyerinin zirvesini yaşayan Arda Turan, La Liga, Copa del Rey (2), İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Bu süreçte Türkiye A Milli Takımı'nda Euro 2008 ve Euro 2016'ya katılmayı başaran kadronun önemli parçası olan Arda Turan, ay-yıldızlı formayı 100 kez sırtına geçirerek 16 gole imza attı.

Galatasaray Akademisi'nden çıkarak Avrupa'da Türk futbolunu gururla temsil eden oyuncumuz, İspanya kariyerine 10 kupa sığdırarak ülkesine geri döndü.

Son 1,5 sezonunu Medipol Başakşehir takımında geçiren Arda Turan, kariyerinin bundan sonraki evresinde yuvasında, Galatasaray forması ile devam edecek.

Galatasaray Spor Kulübü olarak Arda Turan'a yuvana hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı forma ile çıkacağı yeni yolculukta kendisine başarılar diliyoruz.

Turan'ın, imzayı attığı sırada yanında Galatasaraylı yöneticilerden; Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal'ın yanı sıra takımın idari direktörü Şükrü Hanedar da yer aldı. Transferin Galatasaray teknik heyetinin Başkan Mustafa Cengiz’e yazılı ve sözlü olarak talebi sonrası gerçekleştiği öğrenildi. İmzaların atılmasının ardından Arda Turan, Galatasaray forması ile kulüp televizyonunun objektiflerine poz verdi. Sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya varan Arda, Galatasaray’da daha önce de giydiği 66 numaralı formayı terletecek.

Transferin ilerleyen saatlerde yapılacak KAP açıklamasının ardından resmi olarak duyurulması bekleniyor.











