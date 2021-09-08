Galatasaray orta sahaya transfer için tüm imkanlarıyla harekete geçti ve transfer döneminin son gününde flaş bir hamle yaptı. Sarı Kırmızılı ekip, Famalicao forması giyen Gustavo Assunçao'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Gündemdeki diğer isimler Medy, Elneny, Diawara, Dieng ise rafa kaldırırıldı. Fatih Terim'in dört gözle beklediği Gedson Fernandes ise Portekiz ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle Benfica'da kaldı.

Yeni 6 numara Gustavo Assunçao

6 numara için bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'da forma giyen Gustavo Assunçao, satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Vilhena Galatasaray'a önerildi

Takım arkadaşıyla tartıştığı için kadro dışı olan ve Krasnodar'dan ayrılmak isteyen Tonny Vilhena, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 2019'da 9 milyon euro'ya Feyenoord'dan Krasnodar'a transfer olmuştu. Galatasaray, orta saha için Amadou Diawara, Mohamed Elneny ve Nampalys Medy gibi isimlerle görüşmüş ancak sonuç alamamıştı.

Babel takımda kaldı

Hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun uyguladığı limit sisteminde yer açabilmek hem de yabancı kontenjanını rahatlatmak adına Galatasaray 'da satış listesine konulan Babel'in, bir yere gitmeye niyeti yok. Son olarak eski takımı Kasımpaşa ile masaya oturan Hollandalı futbolcu, yıllık ücretinde herhangi bir indirimi kabul etmezken, 2.5 milyon Euro'luk maaşının 2 milyon Euro'sunun Galatasaray tarafından karşılanması talep edildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun mali yükünden de kurtulmak istediği için anlaşma gerçekleşmedi.

Yedlin devam ediyor

Boey'in gelmesiyle kulübeye mahkum kalan Yedlin, Premier Lig'e dönmek üzereydi fakat evrak işlemleri yetişmedi. Başakşehir, transfer döneminin son gününde ABD'li oyuncu ile temasa geçse de bu transfer gerçekleşmedi.