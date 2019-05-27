Son dakika Galatasaray transfer haberleri! 27 Mayıs Pazartesi...

Şampiyonlar Ligi’nde gelecek sezon ilk hedef olarak gruptan çıkmayı belirleyen, bu sezon havaya kaldırdığı Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı da kimseye vermek istemeyen Galatasaray’da artık tek gündem transfer. İşte 27 Mayıs son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

İŞTE DIAGNE'NİN FİYATI

Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncunun bonservis fiyatını soran menajer Mendy’ye, “Kendisine ödediğimiz 13 milyon Euro’yu peşin veren kulüp bulursan satabiliriz” dedi.

LiGiN devre arasında 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa’dan Galatasaray’a gelen Mbaye Diagne, geçtiğimiz günlerde kritik bir karar alarak menajerini değiştirdi. Claudio Druetta ile yollarını ayıran Senegalli futbolcu, Bafetimbi Gomis’in menajerliğini yapan ve bu oyuncunun geçen yıl 6 milyon Euro’ya Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’a satışında önemli rol oynayan Benjamin Mendy ile anlaştı. Bu anlaşmanın ardından çok sayıda Arap kulübü Diagne’yi renklerine bağlamak için menajer Mendy’yi devreye soktu.

Diagne’ye büyük yatırım yaptık

GEÇTİĞİMİZ hafta içinde Galatasaray yönetimine başvuran Mendy, Arap kulüplerinin Diagne’ye olan ilgisinden bahsedip, futbolcunun bonservis fiyatını sordu. Sarı kırmızı yöneticiler, ligin ikinci yarısında attığı 11 golle şampiyonlukta pay sahibi olan Senegalli santrfora ciddi bir yatırım yaptıklarını hatırlatarak, “Biz Diagne için Kasımpaşa’ya bonuslar dahil 13 milyon Euro ödedik. Kaldığı taktirde gelecek sezon daha da başarılı olacağına inanıyoruz. Ancak, kendisine ödediğimiz 13 milyon Euro’yu kabul eden bir kulüp olursa satmayı düşünebiliriz” cevabını verdiler.

Yılda ortalama 2.3 milyon Euro

GALATASARAY yöneticilerinin ikinci koşulu ise, 13 milyon Euro’nun tamamının peşin ödenmesiydi. Geçen yıl Al Hilal’a sattığı Gomis’in bonservis parasının 2 milyon Euro’sunu alamadığı için FIFA’ya başvurmak zorunda kalan sarı kırmızılılar aynı sorunu tekrar yaşamamak için paranın peşin’ ödenmesini şart koştu. Galatasaray, 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Diagne’ye toplam 10 milyon 650 bin Euro ödeyecek. Halen yılda ortalama 2.36 milyon Euro alan Senegalli oyuncu, Arap kulüplerine transfer olması durumunda bu rakamı en az 2’ye katlayacak. (Hurriyet)

TERİM'İN SÖZLEŞMESİNDEKİ O DETAY!

Şampiyonluk kutlamalarında teknik direktör Fatih Terim'le yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, İmparator'un görev süresini 5 yıl olarak açıkladı ama mukavele 2+3 yıl şeklinde. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin görev süresi 2 yıl sonra biteceği için 2021'de yeni seçilecek yönetime tecrübeli hocanın 3 yıllık opsiyon hakkı bırakıldı. Çifte şampiyonlukla tamamlanan bu sezon 3 milyon Euro kazanan Fatih Terim, şampiyonluk primi olarak da 500 bin Euro alacak. Sözleşmesinde para ve süre konusunda görüş belirtmeyen Terim'in mali şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yıllık 3 milyon Euro kazanmaya devam edecek İmparator, şampiyonluk halinde yine 500 bin Euro bonus alacak. Yeni sözleşmesinde ücreti TL olarak ödenecek Fatih Terim, 2024'e kadar görevde kalırsa 5 yıl içinde 100 milyon TL kazanmış olacak. (Sabah)

İŞTE GALATASARAY'IN YERLİ TRANSFER LİSTESİ!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray yönetimi ilk olarak yerli futbolcular için düğmeye bastı. Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş'le yollarını ayıran, Emre Akbaba'yı sakatlığa kurban veren Sarı- Kırmızılılar yerli rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor.

Yönetimin hedefindeki en önemli isimlerden birisi Arda Turan... Yönetim transfer için Terim'in onayını bekliyor. G.Saray ayrıca Beşiktaş'tan Gökhan Töre ve F.Bahçe'den Şener'le de ilgileniyor.

Bu üç ismin dışında Celta Vigo'dan Emre Mor, Kayserispor'dan Deniz Türüç ve Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kenan Karaman da Galatasaray yönetiminin yerli oyuncu listesinde yer alıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim listedeki bu isimlerden en az 3'ünü kadrosuna katmayı hedefliyor. Galatasaray ayrıca değişmesi beklenen yabancı kuralına da bu şekilde önlem almayı hedefliyor. (Takvim)

İSPANYOLLAR DUYURDU! OKAY YOKUŞLU...

5 yıllık sözleşme imzalanan Fatih Terim listesini büyük ölçüde hazırlarken, hatta bazı oyuncular için ilk temaslar kuruldu. Bunlardan biri de Okay Yokuşlu... İspanya’nın önemli gazetelerinden El Mundo Deportivo’ya göre Cim Bom, Celta Vigo’nun kapısını çaldı.

Rakipler İngilizler

La Liga’yı küme düşme hattının hemen üzerinde bitiren Celta’da teknik direktör Escriba’nın kadroyu büyük ölçüde değiştireceği ve memnun olunmasına rağmen Okay gibi bazı isimlerin gelir sağlamak için satılacağı yazıldı. İspanyol ekibi Okay için sezon başında Trabzonspor’a 6 milyon Euro öderken, Mundo Deportivo’ya göre Galatasaray’ın bu transferdeki rakipleri Tottenham ve West Ham.

GALATASARAY'DA YERLİ OPERASYONU!

Sözleşmeleri sona eren Sinan Gümüş, Muğdat Çelik, Eren Derdiyok’la vedalaşacak Galatasaray’da, Selçuk İnan’ın durumu da belirsiz. Ciddi şekilde yerli futbolcuya ihtiyaç duyan Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda boştaki oyunculara yöneldi.

Hedefte Gökhan Töre ve Şener Özbayraklı var. Kadro dışı kaldığı Beşiktaş’ta kontratı sonlanan Töre, Galatasaray’a gelebilmek için tüm şartları kabul etmeye hazır. Şener’in de Fenerbahçe ile mukavelesi bitti ve Fatih hoca yedek sağ bek olarak milli futbolcuyu düşünüyor. İki transferin Haziran ayının başında açıklanma ihtimali oldukça yüksek.

Safa Can Konuksever

BABEL'DEN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'ın yolunu tutan ve takımın küme düşmesi sonrası İngiliz ekibine veda eden Ryan Babel'in Galatasaray'a transferi büyük ölçüde bitmiş gibi görünüyordu. Yıldız ismin Instagram'dan yaptığı "1+1" paylaşımı ve Sarı Kırmızılılar'ın şampiyonluk kutlamalarını seyretmesi, dedikoduları iyice güçlendirmiş ve taraftarlar resmi açıklama için geri sayıma geçmişti. 32 yaşındaki futbolcunun bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamalar ise gündeme bomba gibi düştü.

Hollanda Milli Takımı'nın İngiltere ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesi için kamp yaptığı bölgede RTL televizyonundan Simon Zijlemans'a bir röportaj veren sol kanat oyuncusu, "Galatasaray'la temas hâlinde olduğumuz doğru. Bunu saklamıyorum. Ama şu an için bitmiş bir şey yok. Hollanda'dan bir kulüple de görüşüyorum. Ülkeme geri dönebilirim." ifadelerini kullandı. Bonservisi elinde olan Babel'in bu sözleri altyapısından yetiştiği Ajax'a gidebileceği şeklinde yorumlandı.

Ardından Hollanda devlet televizyonu NOS'un sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu, "Şu ana dek en iyi teklifi Galatasaray'dan aldım. Bunu gizlemeyeceğim. Ancak beni isteyen başka kulüpler de var. Onlarla da anlaşabiliriz." şeklinde konuştu.

Babel, sosyal medyadan Beşiktaşlıların kendisine gösterdiği tepkilerle ilgili olaraksa "Açıkçası bu durum, beni şaşırtmadı. Binlerce ölüm tehdidi aldım ama insanlar artık kendilerini böyle ifade ediyor. Evet, insanların hassasiyetlerinin farkındayım ancak bunu yapan ilk oyuncu ben değilim. Galatasaray'a gitmiş olmam, eski kulübümü rahatsız edeceğim anlamını taşımamalı." yorumunu yaptı.