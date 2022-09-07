Galatasaray , İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen Boubakary Soumare için harekete geçti. Menajerlerin, sarı kırmızılılara sunduğu oyuncunun maliyetinin düşük olduğu ifade edildi. Yıldız orta sahanın Leicester'dan ayrılmayı düşündüğü ve Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarı kırmızılılardaki Fransız oyuncularla temasa geçen Soumare'nin, olumlu rapor aldığı iddia edildi.

23 yaşındaki futbolcunun, Leicester'ın kötü gidişatının ardından yeni bir maceraya atılmak istediği öğrenildi. 1.88 boyundaki ismin kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor. Transfer döneminin bitmesine çok az bir süre imzaların atılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra Soumare'nin, Leicester ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı oyuncunun, satın alma opsiyonunun ise yüksek seviyelerde olması bekleniyor. Soumare'nin, güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Soumare, bu sezon İngiliz ekibinde 3 maça çıktı.

Geçen sezon 30 maça çıkan Fransız oyuncu, 1 asistle oynamıştı. Fransa U21 Milli Takım 'ında 14 karşılaşmaya çıkan Soumare, gol ya da asist üretemedi. Soumare kariyerinde, PSG ve Lille formaları da giymişti. (A Spor)



