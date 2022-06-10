Sezonu Süper Lig kulüpleri Giresunspor ve Alanyaspor 'da kiralık olarak geçiren iki isim Okan Kocuk ve Emre Akbaba'ya iki takımdan da yoğun ilgi var. Giresun, Okan'ı bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Alanya da aynı şekilde Akbaba'yı bonservisiyle almak veya kiralamanın peşinde. Burak Elmas yönetimi, seçim süreci nedeniyle bu tekliflere bir cevap vermedi. Yeni yönetimin, iç transferde ilk olarak Okan ve Emre'ye gelen teklifleri masaya yatırması bekleniyor.