Galatasaray , Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in transferi adına Fransız ekibi Bordeaux ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın Mostafa Mohamed konusunda Zamalek'ten sahip olduğu 4 milyon Dolar'lık opsiyonu kullanarak sonrasında oyuncuyu 7-8 milyon Euro düzeyinde bir bonservis ile Bordeaux'ya satması bekleniyor. Fakat Fransız basını, transfer görüşmelerine Bordeaux'nun daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen yıldızı Samuel Kalu'nun dahil olabileceğini belirtti.





20 Minutes, Bordeaux'nun Mostafa Mohamed konusunda Galatasaray ile anlaşma noktasına geldiğini ve oyuncuyu gün içinde (31 Ağustos Salı) Fransa'ya getirmeye hazırlandığını belirtirken anlaşma sırasında Samuel Kalu'nun da isminin geçebileceği iddia edildi. Türkiye'den daha önce de Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin ismi Samuel Kalu ile anılmıştı.

Sezona talihsiz başlangıç

Bordeaux'nun 2018'de Gent'ten 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı ve sonrasında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Samuel Kalu, yürekleri ağızlara getiren bir şanssızlıkla bu sezona başladı. Bordeaux'nun Marsilya ile oynadığı maçta Kalu, bir anda yere yığıldı. Büyük korku yaşanan o anlar sonrasında yürüyerek sahayı terk eden Kalu, ek tetkikler sonucunda bir anormal durum görülmemesiyle birlikte antrenmanlara ve forma giymeye devam etti.