Galatasaray 'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahaya Sergio Oliveira transferini yapan Galatasaray, Florian Grillitsch ile de anlaşma sağlarken şimdi ön libero transferini bitirmek istiyor. Sarı-Kırmızılıların gündemine gelen son isim Rangers'tan Glen Kamara oldu.





Daily Mail'in haberine göre Rangers'ın başarılı orta saha oyuncusu Glen Kamara ile Premier Lig kulüpleri ilgileniyor. Fakat 26 yaşındaki oyuncu için bu noktada ilk resmî teklif Galatasaray'dan geldi.

İşte Galatasaray'ın teklifi!

Daily Mail, Galatasaray'ın Glen Kamara için Rangers'a 7 milyon Pound'luk bir teklifte bulunduğunu belirtti. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın ön libero transferi konusunda Glen Kamara'yı öncelik haline getirdiği aktarılmakta.

Rangers'ın kararı bekleniyor

Galatasaray'ın teklifinin transferi mümkün kılacak düzeyde olduğu belirtilse de Rangers'ın bu konuda temkinli davrandığı ifade ediliyor. Çünkü Joe Aribo'nun Southampton'a gidişi sonrası Rangers, orta sahadan bir ismi daha kaybetmeye sıcak bakmıyor. Nitekim takımın en değerli isimlerinden olan Kamara ile geçtiğimiz Eylül ayında 2025 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalanmıştı.

Rangers orta sahasının en değerli isimlerinden olan Glen Kamara, aynı zamanda Finlandiya Millî Takımı için de son derece önemli bir rolde yer alıyor.