Son dakika haberi... Yeni sezonda şampiyonluk isteyen Galatasaray , güçlü bir kadro kurmanın hedefinde. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzatırken, bonservisleri elinde olan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosunda kattı.

Belhanda'nın menajeri William D'Avila ile çalışmama kararı alan Cengiz ve kurmayları, bu yüzden Henry Onyekuru'nun sözleşmesinde yazan 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmadı. Ancak yönetim değişti ve yeni başkan Burak Elmas da Onyekuru transferini bitirmeye karar verdi. 3 sezondur kiralık olarak gelen Nijeryalı yıldızın dördüncü kez Galatasaray'a dönmesi an meselesi.





PSV PLANI HENRY'YE GÖRE YAPILACAK

Florya'daki evini hâlâ boşaltmayan Onyekuru, sarı-kırmızı eşofmanlarla bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Monaco cephesine, "Kariyerime Galatasaray'da devam etmek istiyorum" restini çeken 24 yaşındaki oyuncunun bu kez bonservisi alınmaya çalışılacak.

4.3 milyon Euro bedeli aşağı çekmeye uğraşacak sarı-kırmızılılar bu hafta transferi bitirmeye hazırlanıyor. Onyekuru için olumsuz raporu olmayan Terim de mali şartlardan dolayı topu yönetime attı ve PSV (21-28 Temmuz) maçı planlarını Onyekuru'ya göre yapmaya başladı. (Sabah)



