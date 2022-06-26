Galatasaray 'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Stoper için Abdülkerim Bardakcı'yı bitiren Cim Bom, önceliklerini sağ bek ve orta saha olarak belirledi. Savunmanın sağında görev yapan Sacha Boey, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Sarı-Kırmızılılar da bu bölge için yerli bir ismi kadrosuna katmak istiyordu. Daha önce Kayserispor'dan Onur Bulutismi gündeme gelse de rota İtalya'ya döndü.

Aslan, Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen Mert Müldür'ü kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray, Yeşil-Siyahlı ekibe son olarak 8 milyon Euro'ya yakın bir teklif verdi. Çizme temsilcisi, 23 yaşındaki oyuncu için yapılan teklife sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili flaş gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Orta saha için ise ilk aday Morgan Sanson.

Hem savunmada hem hücumda

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu için şartlar zorlanacak. 3 yıl daha kontratı bulunan Fransız futbolcu, orta sahanın merkezi dışında, bu bölgede hem ofansif hem de defansif bir alternatif oyuncu olarak ön plana çıkıyor. Aslan'ın önümüzdeki günlerde Ada temsilcisine resmi teklif yapması bekleniyor.