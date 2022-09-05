Son dakika haberleri… Futbolda geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaratan Galatasaray , bir önceki sezonun izlerini silmek için çabalıyor. Yeni sezona yeni teknik direktör, yeni hoca ve yeni bir kadroyla başlayan Aslan, ligin ilk 4 haftasında 7 puan toplamayı başardı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar, transferde de buna göre hareket ediyor. Kadrosuna birçok yıldız oyuncuyu transfer eden Galatasaray'da son olarak Mauro Icardi bekleniyor.

Aslan, Arjantinli dünya yıldızı için kulübü ve kendisiyle anlaşma sağlarken oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi planlıyor. İddialara göre Icardi, en geç Çarşamba gecesi İstanbula'a gelecek ve kendisini Galatasaray'a bağlayacak imzayı atacak.

ICARDI'DEN SONRA BİR BOMBA DAHA

Galatasaray, transfer döneminde Icardi'yle yetinmeyecek. İtalyan basını, gündeme bomba gibi düşen bir haberi duyurdu. Transferde dikkat çeken hamleler yapmaya devam eden Aslan, kimsenin beklemediği bir girişime hazırlanıyor. Galatasaray'ın Juventus forması giyen Leonardo Bonucci'yi transfer etmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. İtalyan basınında yer alan habere göre; savunmada sıkıntı yaşayan sarı kırmızılılar o bölge için transfer görüşmelerini sürdürürken flaş bir isim gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; savunmada sıkıntı yaşayan sarı kırmızılılar o bölge için transfer görüşmelerini sürdürürken flaş bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın yeni sezonda Juventus formasıyla sadece 102 dakika süre alabilen Leonardo Bonucci'yi transfer etmek için girişimlere başlayacağı öğrenildi. Geçen sezon yaşına rağmen 35 maç oynayan ve 5 gol atan yıldız savunma oyuncusunu Juve teknik patronu yeni sezonda rotasyon oyuncusu olarak düşünüyor.

Bu durum Galatasaray'ın elini güçlendirse de İtalya'da transfer döneminin sona ermesi ve İtalyan devinin olası bir ayrılık sonrası takviye yapamayacak olması transferin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Sarı kırmızılılar, kısa süre içinde resmi teklifini Juventus'a iletecek. (Calciomercato)















































