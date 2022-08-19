Galatasaray , transfer çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray'da Marcao Sevilla'ya gitti, Alpaslan Öztürk Eyüpspor'a kiralandı. Sarı kırmızılı takım bu bölge için sadece Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katmış, bu bölgeye rotasyon için bir ismin daha istenildiği öğrenilmişti.

Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, savunma rotasyonu için yönetime listeyi verdi. Bu doğrultuda sarı kırmızılı yönetim, çalışmalar gerçekleştirdi ve gündemdeki isimlerden birisi olan 24 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için son noktaya geldi. İşte Galatasaray'ın transferini tamamlamak üzere olduğu genç futbolcu ile ilgili tüm detaylar...

Savunmada yaşanan sıkıntılar nedeniyle stoper transferi için çalışmalara hız veren Galatasaray kurmaylarının mutlu sona çok yakın olduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 15 gündür gündemde yer alan Andreas Hanche Olsen'in transferini büyük oranda bitirme noktasına geldi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın bu transfer için Gent'e ödeyeceği bonservis bedeli de netlik kazandı. Sarı-kırmızılı kurmayların Gent'i 3 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında ikna ettiği belirtildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

24 yaşındaki stoperin Galatasaray'dan alacağı yıllık garanti ücret de belli oldu. Sarı-kırmızılıların Norveçli oyuncuya yıllık 700 bin euro ödeyeceği belirtildi. Süper Lig devinin Andreas Hanche Olsen ile 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı aktarıldı.

SON NOKTA KOYULMADI

Galatasaray yönetimin tüm şartlarda anlaşma sağlanmasına rağmen henüz son noktayı koymadığı vurgulandı. Sarı-kırmızılıların transfer listesindeki diğer isimlerle görüşmelerin devam etmesi nedeniyle Andreas Hanche Olsen'i beklettiği kaydedildi. Galatasaray'ın şu anda Alexandre Penetra, Abdul Mumin ve Isak Hien'le görüşme halinde olduğu aktarıldı.

BURUK'UN SICAK OLDUĞU İSİM

Galatasaray kurmaylarının bu isimler için yapılan pazarlıkların da sonuçlanmasının ardından teknik direktör Okan Buruk'la durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi. Sarı-kırmızılıların toplantının ardından anlaşılan isimlerden birisine imza attıracağı kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklara göre Okan Buruk'un en sıcak baktığı ismin Andreas Hanche Olsen olduğu belirtildi. (Takvim)