Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray , belirlediği adaylarla görüşmelerini sürdürüyor. Gündeme gelen son isim Vitoria Guimaraes'ten Abdul Mumin oldu.

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İlk teklif yapıldı

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Abdul Mumin için ilk teklifini kulübüne iletti. Ganalı stoperin Sarı-Kırmızılıların listesindeki isimlerden biri olduğu ifade edildi.

24 yaşındaki oyuncu ile Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un da ilgilendiği ve transferi bu yaz bitirmek adına çaba harcadıkları aktarılıyor. Abdul Mumin'in ismi daha önce de Türkiye'den Fenerbahçe ile anılmıştı.

Ağustos 2020'de Danimarka ekibi Nordsjaelland'dan transfer edilen Abdul Mumin'in Vitoria Guimaraes ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.