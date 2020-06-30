Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 30. haftası büyük bir mücadeleye sahne olacak. Galatasaray , Türk Telekom Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek. 5 Temmuz Pazar günü saat 21:00'de oynanacak bu mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu. Galatasaray - Trabzonspor maçını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem olarak ise Serkan Tokat görev yapacak.

ÇAKIR'IN 3. GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI

Cüneyt Çakır, Galatasaray ile Trabzonspor arasında bugüne kadar oynanan 2 karşılaşmada düdük çaldı. 2011-2012 sezonunda 25 Mart 2012 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve Çakır'ın ilk yönettiği müsabaka 1-1 berabere sona ermişti. 2015-2016 sezonunda 19 Eylül 2015 tarihinde Trabzon'da oynanan mücadeleyi de sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.

43 yaşındaki hakem, yönettiği iki maçta toplam 10 kez sarı kart çıkartırken, 4'ünü Galatasaraylı futbolculara, 6'sını da Trabzonsporlu futbolculara gösterdi.

İŞTE SÜPER LİG'DE 30. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ

3 Temmuz Cuma

21:00 Denizlispor - Gaziantep FK (Özgür Yankaya)

4 Temmuz Cumartesi

18:30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği (Abdulkadir Bitigen)

18:30 Ankaragücü - Alanyaspor (Halil Umut Meler)

21:00 Antalyaspor - Başakşehir (Yaşar Kemal Uğurlu)

21:00 Fenerbahçe - Göztepe (Bahattin Şimşek)

5 Temmuz Pazar

18:30 Kasımpaşa - Sivasspor (Atilla Karaoğlan)

21:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)

21:00 Galatasaray - Trabzonspor (Cüneyt Çakır)

6 Temmuz Pazartesi

21:00 Kayserispor - Beşiktaş (Arda Kardeşler)



