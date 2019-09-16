Son dakika | Galatasaray spor haberleri - 16 Eylül Pazartesi

Ligde Kasımpaşa’yı devirip havaya giren Galatasaray, çarşamba günü kritik bir sınava çıkacak. Cim Bom, Devler Ligi’ndeki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Terim,Belçika ekibi karşısında kanat oyuncularının önderliğinde, orta sahaların da desteğiyle tempoyu zirvede tutarak rakibini yıpratıp yıkmayı hedefliyor. İşte son dakika Galatasaray spor haberleri ve tüm detaylar burada...

İŞTE ASLAN'IN YIKIM PLANI!

Sarı-Kırmızılılar, 12 günlük milli aranın ardından sahasında Kasımpaşa’yı, yeni süperstarı Radamel Falcao ile devirdi, şimdi ise gözler Devler Ligi’ne çevrildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk karşılaşmasında Club Brugge deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim ise Belçika deplasmanında 3 puana uzanabilmek için yardımcılarıyla beraber yoğun mesai harcıyor. Aslan’ın ilk planı, kanatlardan yapacağı ataklarla rakip savunmayı baskı altına almak olacak. Daha sonrasında ise orta sahadaki oyuncularının desteğiyle Mavi-Siyahlı ekip karşısında skor üstünlüğünü almak isteyen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularından ekstra mücadele etmelerini istedi.

İki formül var

Çenesinde iki kırık olan Belhanda’nın yerine oynayacak isim konusunda Terim’in iki formül üzerinde durduğu öğrenildi. İlk planda Nzonzi ile Lemina merkeze geçecek, kanatlarda Babel-Feghouli görev yapacak, on numaraya Seri gelecek. İkinci bir alternatif ise son Kasımpaşa maçında olduğu gibi Nzonzi-Lemina ikilisi ortada olacak. Babel on numaraya geçerken, Feghouli ve Emre Mor, kanatta görev yapacak.

Metin Karabaş

GÖZLER FALCAO'DA...

Sarı-Kırmızılılar, aylarca beklediği, aradığı golcüye Kasımpaşa karşılaşmasında kavuştu.

Radamel Falcao, ortaya koyduğu futbol ile gerçek bir süperstar olduğunu gözler önüne serdi. ‘Parçalı’yı giydiği ilk maç olan Kasımpaşa mücadelesinde galibiyeti getiren 33 yaşındaki golcü, uyum sorunu yaşamadan Aslan’a çabuk ısındı. Şampiyonlar Ligi’ndeki Club Brugge maçında da teknik direktör Fatih Terim’in en büyük kozlarından biri olacak Falcao’nun beklentileri karşılayabilmek adına özel hazırlandığı bildirildi.

GALATASARAY'DA FALCAO BEREKETİ!

Geçtiğimiz sezon 3 kupayı da kazanan kadrosuna Radamel Falcao, Steven Nzonzi, Mario Lemina ve Ryan Babel gibi dünyaca ünlü oyuncuları ekleyen Galatasaray, bu başarıları ve transferlerinin karşılığını para olarak da almaya başladı. Sarı kırmızılılar, kombine, loca ve lisanslı ürün satışları dışında sponsorluk ve reklam gelirlerini de artırmayı başardı. Son olarak içecek firması Aroma ile yıllık 500 bin TL karşılığında anlaşma yapan Galatasaray’ın 2019-20 sezonundaki sponsorluk geliri 58.5 milyon TL’ye ulaştı. Forma göğüs reklamı veren Terra Pizza ve THY’den 18’er milyon TL alacak olan sarı kırmızılı kulüp, Bilyoner’den 9, Magdeburger’den 6, Lukoil’den 2.5 milyon TL’yi kasasına koyacak. Galatasaray ayrıca iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı’ndaki saha içi reklamlarından 4.5 milyon TL gelir elde edecek.

62 MiLYON TL’YE ÇIKABİLİR

Sponsor firmalarla başarı endeksli anlaşmalar yapan sarı kırmızılı kulüp, futbol takımının Süper Lig’de şampiyon olması halinde 3.5 milyon TL civarında bonus alacak ve böylelikle toplam geliri 62 milyon TL’ye ulaşacak. Galatasaray’ın geçtiğimiz hafta anlaşma imzaladığı Aroma, hem 500 bin TL para verecek hem de kulübün tüm branşlardaki içeceklerini temin edecek.

Galatasaray'ın bir sezonluk reklam geliri

Terra Pizza: 18 milyon TL

THY: 18 milyon TL

Bilyoner: 9 milyon TL

Magdeburger: 6 milyon TL

Saha içi reklamları: 4.5 milyon TL

Lukoil: 2.5 milyon TL

Aroma: 500 bin TL

TOPLAM: 58.5 milyon TL

FATİH TERİM'İN SERI BEKLENTİSİ!

Galatasaray, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Club Brugge müsabakasına hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, çenesinden ameliyat olan Younès Belhanda’nın yerine Michaël Seri’ye görev verecek. Orta alanda Nzonzi, Lemina ve Seri üçlüsü boy gösterecek. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fildişi Sahilli futbolcuyu Brugge deplasmanında daha ofansif bir pozisyonda oynatmayı düşünen Terim, Seri’nin bu karşılaşmada aynı zamanda çıkış yapacağını da öngörüyor.

Maskeli formül

Cimbom, Kasımpaşa mücadelesinde fizik olarak kötü bir görüntü sergilese de Şampiyonlar Ligi motivasyonunun farklı olacağı görüşü ağırlıkta. Galibiyet hâlinde 2,9 milyon avroluk bir geliri kasasına koyacak olan Galatasaray paradan ziyade gruptan çıkmak için büyük avantaj sağlayacak. Bu arada Kasımpaşa müsabakasında çenesine darbe alarak ameliyat olan Belhanda’nın sahalara dönüşü merak ediliyor. Kararı plastik cerrahların vereceği belirtilirken Faslı oyuncu için “maske” formülü de düşünülüyor.

FALCAO'DA "A" HARFİ KRİZİ

33 yaşındaki Kolombiyalı forvetin gelişi sonrası kombine kart satışı rekoru kıran, loca satışlarında büyük artış sağlayan Sarı-Kırmızılılar’ın Falcao forma ve tişörtlerine olan yoğun ilgi nedeniyle GS Store’larda stokların tükendiği kaydedildi.

Kolombiyalı yıldızın, Galatasaray’la çıktığı ilk maçında Kasımpaşa’ya golünü atmasının ardından Falcao formalarına talebin daha da arttığı ve GS Store mağazalarında formalara isim yazdırmak için “A harfi” kalmadığı öğrenildi.

Kaynak: Star

BELHANDA'YA ÖZEL MASKE

Kasımpaşa maçında rakibi Veysel Sarı'nın dizi suratına gelen ve kırıklar meydana gelen çenesinden operasyon geçiren Younes Belhanda'nın tahmini iyileşme süresi bir ay olarak görülüyor. İki sezon önce Latovlevici'yi özel maske ile oynatan sağlık heyeti, Belhanda için de maske hazırlatıyor. Ayrıca bir süre yemek yemesinde sıkıntı yaşayacak Faslı 10 numaranın beslenmesi sürekli kontrol edilecek ve fizik olarak güçten düşmemesi sağlanacak. Belhanda bu hafta oynanacak Club Brugge ve Yeni Malatya deplasmanlarında kesin yok, Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimali de çok düşük.

Eylül 2017'de G.Saray'a transfer olmadan önce Karabükspor'un yaz kampında elmacık kemiği kırılan Latovlevici, sarı-kırmızılı forma ile oynadığı maçlarda maske takmıştı.

Galatasaray, Faslı 10 numarası Younes Belhanda'nın oynamadığı 15 maçta 5 yenilgi, 4 beraberlik alırken 23 puan kaybetti.

(Sabah)

STOPER İKİLİSİNE SERT UYARI!

Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde çok zorlu maçlar oynayacaklarını belirten tecrübeli hoca, Avrupa arenasında hataya yer olmadığını dile getirdi. Terim, performans olarak da geçen sezonun uzağında kalan ikiliden en kısa zamanda toparlanmalarını istedi.

ÖMER BAYRAM ŞANS BEKLİYOR

Bu sezon gönderilmesi hedeflenen 28 yaşındaki futbolcu, bambaşka bir görüntü ortaya koydu. Ota sahaya geçen Ömer, Kayserispor maçında göz doldurdu, Kasımpaşa maçında ise sonradan oyuna girip Falcao’nun attığı golün asistini yaptı. Brugge maçında da şans bekleyen deneyimli oyuncunun performansından teknik ekibin memnun kaldığı, Ömer’e lig, kupa, Avrupa rotasyonunda daha çok şans tanınacağı öğrenildi.

Kariyerinde Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United ve Real Madrid gibi devleri çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, futbol paylaşım hesabı 433’e özel bir röportaj verdi. Portekizli teknik adam, bu röportajında Galatasaray’dan, Fatih Terim’den ve Wesley Sneijder’den de bahsetti. İşte Mourinho’nun o sözleri...

‘İstanbul benim için önemli anı’

“Aklımdaki en önemli futbol anılarımdan biri İstanbul’da. Real Madrid’in başındaydım ve Galatasaray’a karşı oynuyorduk. Madrid’de onları rahat yendik ancak İstanbul’da çok zorlandık. İlk yarı öndeydik ve dünya maçın bittiğini düşünüyordu. Ama Fatih Terim, oyuncuları özellikle Drogba ve Sneijder inanıyordu. Neredeyse turu çeviriyorlardı.”

‘Çok iyi ilişkimiz var’

“O maçın sonunda Fatih ile birlikte sahanın ortasına kadar gitme ihtiyacı hissettim. Çünkü bu inanılmaz maç için Fatih’e, oyuncularına ve taraftara şükranlarımı sunmak istedim. Böyle bir şey ancak Fatih gibi bir teknik adamın takımıyla mümkün olabilirdi. 3-1 gerideydik ve bitime 15 dakika vardı. Maç bittiğinde çok mutluydum. Fatih gerçekten çok iyi ilişkilerimin olduğu birkaç teknik direktörden bir tanesi.”

TAKIMIN YILDIZI NZONZI

Yaz transfer döneminde Aslan’ın orta sahada kadrosuna kattığı isimlerden birisi de İtalyan ekibi Roma’dan 1+1 yıllığına kiralanan Steven Nzonzi oldu.

Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalan Fransız, ortaya koyduğu futbolla da kısa süre içerisinde takımının en istikrarlı isimlerinden biri olacağını kanıtladı. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, yüzde 96 başarılı pas ve maç başına attığı 2.8 kilit pas ile Süper Lig’de zirvede yer aldı.

2.3 hava topu, 1.8 top kesme ve 2 top çalma ile Galatasaray’da bu alanlarda ilk 3’te, ligde ise üst sıralarda kendine yer buldu.

Mertcan Polat







