Galatasaray , 22 yaşındaki Nijeryalı stoperi Valentine James Ozornwafor'un kiralık olarak gönderildiğini açıkladı. Ozornwafor'un kiralık transferi konusunda Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden Charleroi ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Galatasaray'ın 2019'da 300 bin Euro bonservis bdeli ile Nijerya ekibi Enyimba'dan kadrosuna kattığı Ozornwafor, 2019-20 sezonunu da İspanyol ekibi Almeria'da kiralık olarak geçirmişti.

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Galatasaray'ın geçici transfere ilişkin açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor’un bir senelik geçici transferi için Royal Charleroi Sporting Club ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.