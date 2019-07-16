SON DAKİKA | Galatasaray Okan Kocuk transferini bitirdi

8 sezondur Sarı-Kırmızılı formayı giyen Fernando Muslera’ya bir türlü alternatif bulamayan Galatasaray, sonunda aradığı eldivene kavuşuyor...

Spor Toto 1. Lig’e düşen Bursaspor ile yollarını ayıran Okan Kocuk ile uzun süredir temaslarını sürdüren Cim Bom, transferi bitirdi. Sarı Kırmızılı ekip, Okan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. KAP açıklamasının kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.

Küme düşen Bursaspor’da geçen sezon 22 maça çıkan Okan, A Milli Takım aday kadrosuna da çağrılmıştı.

Geçen sezonun başında Harun Tekin’in takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan Okan Kocuk, sezonu 22 maç ile tamamladı. Kalesinde 23 gol gören Okan, 7 karşılaşmada ise rakiplerine geçit vermedi. Okan, bu sezon Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım’a da davet edilmişti.

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