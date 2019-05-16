Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Kazananın şampiyon olacağı dev müsabaka öncesi İddaa Risk Yönetimi mücadelenin oranlarını güncelledi. Buna göre Galatasaray'ın oranı düşerken Başakşehir'in oranı ise yükseldi. İşte yeni ve eski oranlar:

Galatasaray

İlk oran: 1.70

Son oran: 1.60

Beraberlik

İlk oran: 3.10

Son oran: 3.30

Başakşehir

İlk oran: 3.40

Son oran: 3.60