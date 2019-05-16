SON DAKİKA | Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının İddaa oranları değişti!
Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı şampiyonluk maçının oranları değişti. İddaa Risk Yönetimi, Galatasaray'ın oranını düşürürken Başakşehir'in oranını ise yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Kazananın şampiyon olacağı dev müsabaka öncesi İddaa Risk Yönetimi mücadelenin oranlarını güncelledi. Buna göre Galatasaray'ın oranı düşerken Başakşehir'in oranı ise yükseldi. İşte yeni ve eski oranlar:
Galatasaray
İlk oran: 1.70
Son oran: 1.60
Beraberlik
İlk oran: 3.10
Son oran: 3.30
Başakşehir
İlk oran: 3.40
Son oran: 3.60