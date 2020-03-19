Bugün Galatasaray'ı sarsan bir haber gelmişti. Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüs şüphesiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde gözlem altına alınmıştı. Albayrak'a yapılan corona virüs testinin sonucu belli oldu. Test negatif çıktı.

İKİNCİ TESTİN SONUCU BEKLENİYOR!

Galatasaraylı yönetici için ikinci bir testin yapılacağı öğrenildi. Bu testin de negatif çıkması durumunda Abdurrahim Albayrak'ın evinde istirahat edecek.

KİMSEYLE TEMAS ETMEMİŞTİ!

Albayrak, Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisi VIP tribününde izlemişti. Albayrak'ın maçta kimseyle temas etmediği ve eldiven kullandığı bildirildi.

Metin Karabaş

Karantina ne demek?

Karantina, bulaşıcı bir hastalığa yakalanan şüpheli hâllerdeki insan ve hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir zaman kimse ile temas ettirmemek için alınan tedbirsel faaliyetlerin tümü, sağlık yalıtımı olarak bilinir. İtalyancadan gelen kelimenin kökeni Venedik’ten gelir. Venedik Cumhuriyetinde salgın hastalık bulaşmasın diye şehre gelen gemiler, 40 gün boyunca denizde açıkta beklerdi. Karantina kelimesi de buradan gelmekteydi.

14 GÜN KURALI NEDİR?

* Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evde geçirin.

* Yurt dışına asla çıkmayın. Seyahatlerinizi erteleyin veya iptal edin.

* İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin.

* Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendiniz izole edin.

* Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas kurmayın.

* Odanızı sık sık havalandırın.

* Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin.

* Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye ovarak yıkayın.

* Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.

* Kıyafetleriniz 60 ya da 90 derecede normal deterjanla yıkayın.

*Havlu gibi hiçbir kişisel eşyayı ortak kullanmayın.

* Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka maske takın.

* Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.



