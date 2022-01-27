Son dakika! Galatasaray, Juankar için girişimlerde bulunuyor

Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray için İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

AS'ta yer alan habere göre Panathinaikos'ta başarılı bir sezon geçiren ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Juankar'ın talipleri artıyor. Yunan ekibinde kilit bir rolü olduğu belirtilen İspanyol futbolcu için Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi.

Talipleri çok fazla

Aralarında Granada ve Espanyol'un bulunduğu birkaç İspanyol ekibinin yanı sıra Meksika ve MLS takımları da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Panathinaikos ile sözleşmesinin bitmesine altı aydan az bir süre kalan futbolcuyu, Yunan ekibi takımda tutmak istiyor. Ancak bu konuda zorlu bir rekabet var, İspanyol sol bek her an kendisine gelen tekliflerden birini kabul edebilir.

Real Madrid altyapısından çıkan İspanyol sol bek, bu sezon Panathinaikos'la 19 maça çıktı ve 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi.



