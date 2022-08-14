Son dakika Galatasaray haberi! Ya Olsen ya Omeragic

Sevilla'nın teklifini kabul etmek istediğini kulübe ileten Victor Nelsson'un ayrılma durumuna karşı yabancı stoper takviyesi için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar, şu ana kadar birçok isimle temas kurdu. Aynı bölgede 7-8 ismi gündeme alan Cim Bom'da, yapılan görüşmeler sonrası 2 oyuncu ön plana çıktı. Teknik heyetin de onayı doğrultusunda Zürich'in 20 yaşındaki 1.87'lik stoperi Becir Omeragic ile Gent'in 25 yaşındaki 1.85'lik stoperi Andreas Hanche-Olsen, Galatasaray 'ın listesinde ilk iki sıraya yükseldi. Her iki savunmacıyla da pazarlıklar devam ediyor.

İkisinden biri bitecek

İki oyuncu arasında Omeragic'in maliyeti daha yüksek. Fakat Sarı-Kırmızılılar, İsviçreli oyuncunun transfer edilmesi halinde, Galatasaray'a hem sahada hem de kısa vadede kasada büyük kazanımlar getireceğini düşünüyor. Olsen ise hem bir takım oyuncusu olmasıyla hem de uygun maliyetiyle dikkat çekiyor. Galatasaray Yönetimi, her iki oyuncuyu da transfere hazır aşamaya getirip, işi sonlandırmak için Nelsson'dan gelecek bonservis bedelini bekleyecek.







