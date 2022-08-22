Galatasaray 'da bu sezon kadroda düşülmeyen ve süre alamayan Taylan Antalyalı Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile görüşüyor. Sarı-Kırmızılı takımda 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 42 maçta forma giymişti.

En ciddi talip Gaziantep FK

Bu sezon Süper Lig maçlarında kadroya giremeyen Taylan Antalyalı için Gaziantep FK kulübü Galatasaray'la ve oyuncuyla görüşmelere başladı.

Taylan sıcak bakıyor

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı Gaziantep FK'ya gitmeye sıcak bakıyor.

Sarı-Kırmızılı takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Taylan senelik 4.5 milyon TL kazanıyordu.

Yakup Çınar - Fanatik Özel



