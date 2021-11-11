Samuel Kalu, Galatasaray yolunda... Sarı-Kırmızılılar, forvet hattına takviye doğrultusunda gündeme giren Nijeryalı yıldızdan olumlu geri dönüş aldı. 24yaşındaki futbolcuyla, menacerler vasıtasıyla iletişime geçen Galatasaray Yönetimi, gelen pozitif mesajın ardından rotayı Bordeaux'ya çevirdi.

Samuel Kalu'nun temsilcisi William D'Avila da bu transferde Galatasaray'a yardımcı olmaya çalışacak. Genç oyuncuya Türkiye'den başka talipler de olduğu belirtiliyor. Ağırlıklı olarak sağ kanatta, zaman zaman da forvet arkası ve solda görev yapabilen sağ ayaklı Kalu'yu, teknik direktör FatihTerim'in kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor.









Operasyonun devamı

Galatasaray'ın yaz döneminde başlattığı gençleştirme operasyonuna da uyan Samuel Kalu, bu sezon formasını kaybettiği için daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı, bu sezon 9 lig maçında 313 dakika şans bulabildi ve 1 gol, 1 asistle oynadı.

Terim, özellikle yeni sezon kadrosunda düşünmediği Babel ve Feghouli gibi yaşı ilerleyen yıldızların yerine Samuel Kalu gibi güçlü, teknik ve hızlı oyuncuların takviye edilmesini istiyor.

Simon'u bırakmıyorlar

Gündemdeki bir diğer Nijeryalı yıldız Moses Simon'un transferi ise Samuel Kalu'ya göre çok daha zor görünüyor. Kulübü Nantes'ta bu sezonki 13 lig maçının tamamına ilk 11'de başlayan ve 1 gol 6 asistlik performansıyla dikkat çeken 26 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi el yakıyor. Sarı- Kırmızılılar'ın bu nedenle Kalu transferine ağırlık vermeye hazırlandığı, gelen haberler arasında.