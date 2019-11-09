Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maç için şehre giden başkan Mustafa Cengiz, bu maç öncesinde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mustafa Cengiz, Monaco'dan transfer ettikleri ancak sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma şansı bulamayan Falcao hakkında da flaş ifadeler kullandı.

İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

Falcao, geldiğinde ölümüne defansa gidip top çıkarmaya da çalıştı. Çok çalıştı. Buraya para için gelmedi, çok yakın izledik. 8 buçuk milyon euro garanti, 9.5 milyonluk bonuslarla birlikte gelen 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddetti Monaco'da. Öyle geldi.

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Florentino Perez bizi tebrik etti, neden tebrik ettin dediğimizde de 'biz Falcao'yu istedik, bize Galatasaray'a gideceğini söyledi' dedi. Diğer Madrid takımı da istemiş. Bunu bize Falcao değil, Florentino Perez söyledi. Tam 15 kişilik yönetici grubuna söyledi.

Galatasaray dinamik bir yapı, şartlar değişebilir, her gün yenilenme olabilir. Teknik ekiple aramızda sorun var gibi gösterilebilir, Galatasaray'ı parçalamak isteyen rakipler olabilir, buna sadece gülüyoruz. Hocamızla her hafta beraberiz. Bunu sorun olarak görmüyoruz.

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