SON DAKİKA | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bir süre önce geçirdiği mide ameliyatı nedeniyle yattığı hastaneden taburcu oldu.

Beyin ameliyatı sonrası planlanan şekilde bir mide ameliyatı geçiren başkanın, şu anda sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.





Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz; taburcu olduğu sırada, "Sadece sesim iyi değil. O da 3-4 gün sonra düzelir. Gördüğünüz gibiyim. Sabah namazından yatsı namazına kadar dua eden taraftarıma, camiama, bütün Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Hepiniz zahmet edip gelmişsiniz. Allah utandırmasın. Mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in doktoru Dursun Buğra ise ''Sayın Mustafa Cengiz çok zorlu bir süreçten geçti. Arka arkaya iki tane önemli müdahale yapıldı. Ama çok şükür bugün gördüğünüz gibi sağlığına kavuşmuş şekilde evine uğrayabildik. Bu bizim için de çok büyük mutluluk, camia için de çok büyük bir mutluluk. Umarım bundan sonraki tedavi sürecinde de her şey yolunda gider. Görevini bırakmadığına şahit olduk hastanede yattığı süreçte. Tekrar Galatasaray'ın başına daha sağlıklı, daha güçlü olarak dönecektir. Buna sağlık ekibi olarak inanıyoruz hepimiz. Hastanemizde onu ağırlamaktan ve de uğurlamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz'' dedi.

Haber ve görüntüler: Murat Akbaş / fanatik.com.tr

Mustafa Cengiz'in taburcu olmasını birçok basın mensubu, hastane önünde takip etti.