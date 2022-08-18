Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek vefat etti. Sarı-kırmızılı kulüpte bugün düzenlenmesi beklenen sponsorluk anlaşması da ertelendi.

Sarı Kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz ile Petrol Ofisi arasında bugün gerçekleştirilecek olan sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in değerli annesinin vefatı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.









Kulüpler Birliği'nden de konuyla ilgili bir mesaj yayınlandı ve "Vakfımızın eski Başkanı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek'in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Kezban Özbek'e Allah'tan rahmet; Sayın Dursun Özbek'e, ailesine ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanılarak Özbek ailesine başsağlığı diledi.

TFF'den başsağlığı mesajı

TFF'den, Dursun Özbek'in hayatını kaybeden annesi Kezban Özbek için başsağlığı mesajı yayınlandı.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhume Kezban Özbek'e Allah'tan rahmet; Sayın Dursun Özbek, ailesi, yakınları ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz.



