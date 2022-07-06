Son Dakika | Galatasaray, Anthony Nwakaeme ile transfer görüşmelerine başladı
Son dakika haberi... Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, Galatasaray ile transfer görüşmelerine başladı. Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk da Nijeryalı yıldızı kadrosunda görmeyi çok istiyor.
Transferde flaş gelişme... Geçtiğimiz sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray 'da, Dursun Özbek yönetimi kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldızın menajeri ile Sarı-Kırmızılı yönetim arasında görüşmeler sürüyor.
Trabzonspor 'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcu, Bordo-Mavili ekiple ücret konusunda anlaşamayınca kulüpten ayrılmıştı. Adı Fenerbahçe ile de anılan Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan yıllık 3.5 milyon Euro ücret istediği biliniyordu.
Ömer Necati Albayrak