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Son Dakika | Galatasaray, ﻿Anthony Nwakaeme ile transfer görüşmelerine başladı

Son dakika haberi... Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, Galatasaray ile transfer görüşmelerine başladı. Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk da Nijeryalı yıldızı kadrosunda görmeyi çok istiyor.

06 Temmuz 2022, Çarşamba 16:45 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Galatasaray, ﻿Anthony Nwakaeme ile transfer görüşmelerine başladı

Transferde flaş gelişme... Geçtiğimiz sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray 'da, Dursun Özbek yönetimi kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldızın menajeri ile Sarı-Kırmızılı yönetim arasında görüşmeler sürüyor.

Trabzonspor 'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcu, Bordo-Mavili ekiple ücret konusunda anlaşamayınca kulüpten ayrılmıştı. Adı Fenerbahçe ile de anılan Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan yıllık 3.5 milyon Euro ücret istediği biliniyordu.

Ömer Necati Albayrak

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