Başta UDI partisinin lideri Jean-Christophe Lagarde olmak üzere pek çok Fransız parlamenter, EURO 2020 elemelerinde bu akşam Stade de France'ta oynanacak Fransa-Türkiye maçının iptal edilmesi için bir kampanya başlatmıştı. Fransız hükumeti ise çıkan polemiklerin ardından konuyla ilgili olarak L'Equipe gazetesine şu açıklamaları yaptı:

"Fransa-Türkiye maçı, Fransa hükumeti tarafından değil, ancak UEFA tarafından iptal edilebilir. Bizim için böyle bir mesele söz konusu değil. Bazı seçilmişler, sportif meselelerle ilgili bilgisizliklerinden ötürü bizim bu maçı iptal etme yetkimiz olduğunu düşünerek üzerimizde baskı yaratıyor. Oysa buna hakkımız yok. Ancak bir saldırı tehlikesi gibi majör faktörler oluşursa karşılaşmanın iptalini gündeme alabiliriz."

Öte yandan Fransa Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili de "Şayet tek taraflı olarak maça çıkmazsak maçı hükmen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız. Fransa Futbol Federasyonu için böyle bir ihtimal söz konusu değildir. Böyle bir durum, politik açıdan da bir zafiyet gösterisidir." ifadelerini kullandı. Gazeteye konuşan üst düzey bir güvenlik görevlisi ise "Bu tip maçlara fazlasıyla alışığız. Şu anda maçın iptali gibi bir durum söz konusu değil." şeklinde konuştu.

Öte yandan UEFA yetkilileri de Fransız Huffington Post gazetesine yaptıkları açıklamada "Fransa ile Türkiye arasındaki EURO 2020 eleme grubu maçı, öngörüldüğü tarih ve saatte oynanacaktır." sözlerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler