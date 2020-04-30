Fransa'da başbakan Edouard Philippe'in "Spor müsabakaları bu şekilde devam edemez. Buna izin veremeyiz" açıklaması yapmıştı.

Corona virüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırılmasının ardından PSG, Ligue 1 yönetimi tarafından şampiyon ilan edildi.

Fransa Futbol Federasyonu Paris Saint-Germain'i şampiyon olarak tescillerken, 2. sırada yer alan Marsilya da Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ve 3. sırada yer alan Rennes de Şampiyonlar Ligi ön elemesine gidecek. Lille ise Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Son 2 sıradaki Toulouse ve Amiens küme düşen takımlar oldu.

Ligue 2'de şampiyon olan Lorient ve hemen altında bulunan Lens ise gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.