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SON DAKİKA | Fonseca cephesinden Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük adına anlaşmaya vardığı iddia edilen Paulo Fonseca'nın çalıştığı Portekiz kaynaklı iletişim ajansı Empower Sports, söz konusu iddiaları yalanladı.

30 Haziran 2021, Çarşamba 16:05 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Fonseca cephesinden Fenerbahçe açıklaması!

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 'nin Paulo Fonseca ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin Fonseca'nın çalıştığı Portekiz kaynaklı iletişim ajansı Empower Sports, bir açıklamada bulundu ve iddiaları yalanladı. 

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İletişim ajansından yapılan açıklamada, "Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğuna ilişkin haberler doğru değildir. Portekizli teknik adam ile Türk kulübü arasında şimdiye kadar herhangi bir görüşme olmamıştır" ifadeleri kullanıldı. 

Fenerbahçe'nin son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştıran Paulo Fonseca ile sabah saatlerinde yapılan görüşme sonucunda tam anlamıyla anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

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