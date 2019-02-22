Premier Lig devi Chelsea'ye 18 yaşın altındaki futbolcuların transferlerinde yaptığı usulsüzlükler nedeniyle 2 dönem transfer yasağı getirildi.

Dünya futbolunun patronu FIFA'dan yapılan açıklamada Chelsea kulübünün 18 yaş altı 29 futbolcunun kadroya dahil edilmesi sırasında disiplin talimatlarını çiğnediği ifade edildi.

Çıkan kararın ardından İngiliz ekibi, kadın ve futsal takımları haricinde 2019 yazında ve gelecek sezonun devre arasında kadrosuna hiçbir şekilde futbolcu dahil edemeyecek ancak istediği oyuncuyu serbest bırakabilecek.

Öte yandan FIFA, Chelsea'yi 600 bin İsviçre frangı, İngiltere Futbol Federasyonu FA'yi de 510 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler