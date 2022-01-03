Uzun süredir kararı merak edilen Ferdi Kadıoğlu'nun millî takım kararına ilişkin resmî açıklama geldi. Fenerbahçe , sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye Millî Takımı forması giyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2018’den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir.

22 yaşındaki futbolcumuza Milli formamızla sonsuz başarılar dileriz"

Son kararı Türkiye

Arnhem'de dünyaya gelen Ferdi Kadıoğlu, her alt yaş grubu kategorisinde Hollanda Millî Takımı forması giymişti. Son olarak U21 kategorisinde Hollanda formasıyla mücadele eden Ferdi Kadıoğlu, toplam 18 maçta 1 gol atmayı başarmıştı. 22 yaşındaki oyuncunun Hollanda ve Türkiye'nin yanı sıra Kanada Millî Takımı forması giyme ihtimali de bulunuyordu.

Hamit Altıntop: Mutlu olduk

Millî Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un NTV'deki açıklamalarında ise genç oyuncunun tercihine ilişkin, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye’den yana olduğunu ve Türkiye’yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk" ifadeleri kullanıldı.