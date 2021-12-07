Fenerbahçe 'de son dakika yeni sponsor açıklaması... Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Türkiye'de spor inovasyonu kültürünün geliştirilmesi adına önemli bir iş birliğine imza atıyor." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin açıklaması...

Kulübümüz ve 1907 Fenerbahçe Derneği, dünyanın en büyük küresel spor inovasyonu ekosistemi olan HYPE Sports Innovation ile Türkiye’de önemli bir projeye daha imza atıyor.

8 Aralık Çarşamba günü Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 Fenerbahçe Derneği ve HYPE Sports Innovation arasındaki iş birliği ile hayata geçecek olan ‘Spor İnovasyon Hızlandırıcı Programı’ Türkiye’de spor inovasyonu kültürünün geliştirilmesi adına en büyük adımlardan biri olacak.

Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya ve HYPE Sports Innovation CEO’su Zvika Popper’in (Online) katılacağı ve girişim projelerinin değerlendirileceği etkinlik saat 9.30’da başlayacak ve Milli basketbolcu Sinan Güler’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.