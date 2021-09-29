UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak. Yunan ekibinin kamp kadrosu belli oldu. Türkiye'de bir dönem forma giymiş olan Valbuena, Avraam ve Onyekuru da kadroda yer alıyor.

Ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray formaları da giymiş olan Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Olympiakos, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmasına rağmen UEFA listesinde adı yazmadığı için bu maçta oynatamayacak.

İşte Olympiakos'un kadrosunda yer alan isimler:

Vaclik, Karargyris, Tzolakis, Sokratis, Ba, Markovic, Lala, Karbownik, Avraam, Reabciuk, Cisse, M.Camara, Bouchalakis, M'Vila, Onyekuru, Kunde, Rony Lopes, Androutsos, Vrousai, Masouras, A.Camara, Valbuena, Sourlis, El Arabi, Tiquinho