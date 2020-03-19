Son dakika | Fenerbahçeli oyuncu açıkladı! 'Kız arkadaşım karantinada'

Fenerbahçe HDI Sigorta forması giyen Hollandalı pasör çaprazı Wouter Ter Maat, Corona virüsü hakkında düşüncelerini Hollanda basınına verdiği bir röportajla aktardı.

Efeler Ligi’nin seyircisiz olarak oynanmaya devam etmesi hakkında konuşan Ter Maat, “Çok garip. Geçen sezon şampiyonluk maçını dopdolu tribünler önünde oynadım. Şimdi ise tribünler bomboş. Türkiye’de futbol devam ettiği sürece diğer tüm sporlar devam edecektir. Dürüst olmak gerekirse, ligleri daha fazla devam ettirebileceklerini düşünemiyorum. Bu hafta sonu ligleri oynattılar ama devam edemezler. Durum nereye gidecek bilemiyoruz” dedi.

Wouter Ter Maat, İstanbul’da yaşamın çok sakinleştiğini belirterek, “İstanbul sokakları çok sessiz ve sakin. Çok ilginç bir durum. Sokaktakiler maske takıyorlar. Pazartesi akşamı sürekli yemek yediğim bir restorana gittim ve kapalıydı” ifadelerini kullandı.

‘BİR TÜR TÜRK İNADI’

Türkiye’deki durumun ‘benzersiz’ olduğunu ifade eden 28 yaşındaki Hollandalı voleybolcu, “Dünyadaki tüm ligler durdu. Bazı ülkelerde sezonu bile bitirdiler ama biz hala devam ediyoruz. Bu çok garip. Zannediyorum, bir tür Türk inadı. Ancak, bir yerde durmak zorunda kalacaklar” diyerek sözlerini sürdürdü.

‘KIZ ARKADAŞIM KARANTİNADA, EVİME DÖNEMEM DİYE KORKUYORUM’

Kız arkadaşının Hollanda’da karantinada olduğunu söyleyen Ter Maat, “Spor zaten seyirciyle güzel. Seyircisiz oynamanın bir anlamı yok. Eğer, sezonu ertelerseler bulduğum ilk uçakla Hollanda’ya döneceğim. Kız arkadaşım şu an evde karantinada. Sürekli olarak evde yalnız. Evime gitmek istiyorum. İşler Türkiye’de de kontrolden çıkar ve evime dönemem diye korkuyorum” diye konuştu. (Sözcü)