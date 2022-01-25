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Son dakika | Fenerbahçeli Diego Rossi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Uruguay Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

25 Ocak 2022, Salı 18:46 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçeli Diego Rossi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynayacağı Paraguay ve Venezuela maçları öncesinde yapılan rutin Covid-19 PCR testleri sonucunda, Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi'nin testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Uruguay Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Lucas Torreira ve Diego Rossi'nin testlerinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Fenerbahçe 'nin sezon başında Los Angeles FC'den kiraladığı Rossi, Sarı Lacivertli formayla çıktığı 24 maçta 2 gol, 5 asistle skora katkı sağladı.


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