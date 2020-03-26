Fenerbahçe kulübü resmi sitesi üzerinden, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına kota veren turnuvadan döndükten sonra gözlem altına alınan milli boksör Serhat Güler hakkında açıklama yaptı. Serhat Güler'in ikinci kez yapılan corona virüs testinin negatif çıktığı açıklandı ve sporcunun hastaneden taburcu olduğu duyuruldu.

İşte açıklamanın tam metni;







