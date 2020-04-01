Sezonun ilk yarısında Futbol Federasyonu’na gönderilen listede yer almayan Ekici, ikinci yarıda takıma dönmüştü. 30 yaşındaki oyuncu ilk yarıdaki maç eksiğine rağmen ikinci yarıda oynadığı maçlarda kalitesini ve profesyonelliğini gösterdi.

Milliyet'in haberine göre; Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye gelmek için yarım sezon oynamamayı göze alan ve taraftarın da en çok sevdiği isimlerden biri olan tecrübeli orta saha ile mali konularda anlaşma sağlanırsa biten sözleşmesi yenilenecek.

Yıldız oyuncu da bazı teklifler alsa da takımda kalmak istiyor.