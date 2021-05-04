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Son dakika | Fenerbahçe'den Burak Yılmaz transferi açıklaması

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe Kulübü, Burak Yılmaz ile ilgili transfer haberlerini yaptığı resmi açıklama ile yalanladı.

04 Mayıs 2021, Salı 20:33 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe'den Burak Yılmaz transferi açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün bir televizyon kanalında, Ozan Zeybek isimli yorumcunun Kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı, ‘kesin bilgiler’ olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir.

İlgili şahsın Kulübümüz ve Takımımızla ilgili bugün dahil son birkaç zamandır ‘kulüpten bilgi alıyorum’ yaklaşımıyla ortaya koyduğu, gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz.


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