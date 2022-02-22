Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Globo'da yer alan habere göre Corinthians, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile anlaşmaya çok yakın. 53 yaşındaki antrenör ile kulüp yönetimi arasındaki görüşmeler olumlu geçti.

Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklenirken, Vitor Pereira'nın 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtilenler arasında yer alıyor.

Anlaşma zor görünüyordu

Geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlere göre Corinthians'ın Vitor Pereira ile ilgilendiği ancak kulübün Portekizli çalıştırıcıyı ikna etmesinin zor olacağından diğer adaylara yöneldiği aktarılıyordu.

Fenerbahçe ile 2. macerası kısa sürdü

Fenerbahçe'ye 2. kez döndükten sonra istikrarsız sonuçlar alınması Vitor Pereira'nın Sarı Lacivertli kulüpte ayrılığı hızlandırdı. 53 yaşındaki teknik adam 'Yarım kalan işi başarmaya geldim' diyerek başladığı görevini tamamlayamadan Aralık ayında Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmıştı.



